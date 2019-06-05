此内容发布于2019年6月5日 下午11:20

（法新社杜克拉古蒂瑞兹5日综合外电报导）墨西哥当局挡下穿越墨西哥与瓜地马拉边界、准备北上美国的移民队伍，约有1200人。

军警人员迫使这群多半来自宏都拉斯的大批移民停留在距离墨瓜边界12公里处的墨国奇亚帕斯州（Chiapas）南方边境城市梅塔帕德杜明奎（Metapa de Dominguez）。

墨西哥国家移民局（INM）逮捕350至400人，并说联邦警察，以及墨国最新成立的军事化警察「国家卫队」（National Guard）也在场。

目前无法立即证实多少移民进入墨西哥。当局也没有提供确切逮捕人数，或告知将如何处置移民队伍。

移民权益团体无国界人民（Pueblo Sin Fronteras ）2名成员也遭逮捕，包括在北部索诺拉州（Sonora）的领袖穆西卡（Irineo Mujica）及在墨西哥市的另一名倡议人士桑杰士（Cristobal Sanchez）。

美国边界官员5月逮捕超过13.2万非法越过美墨边界者，和4月逮捕人数相比增加了1/3，是2006年以来单月最多人数，达到美国官员今天所称的「危机」等级。

大多数移民为逃离宏都拉斯、瓜地马拉及萨尔瓦多的贫困与暴力，试图寻求庇护，他们多半携家带眷出发，并为了安全而成群行动。

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