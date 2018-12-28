挥别动荡年 祖克柏感性发文：已根本改变脸书DNA

此内容发布于2018年12月28日 下午11:05

（法新社华盛顿28日电） 社群网站脸书（Facebook）执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）今天发文表示，脸书的DNA已进行「根本」改变，如今将聚焦系统防护，避免受到操纵及不实讯息的影响。

对脸书而言，2018年是相当动荡的一年，除了深陷资讯保护不力丑闻外，这家社群媒体巨擘还遭政府调查。在解决相关问题上，祖克柏在个人脸书页面上写道，自己以「我们取得的进展为豪」。

「2018年，我个人的挑战在于，致力解决我们社群面临的若干最重要议题，不论是阻止选举遭介入、遏止仇恨言论及不实讯息散播、确保民众得以控制个资，及确保我方服务增进大众福祉等。」

「若与2016年，甚至与一年前的情况相比，我们已是截然不同的公司。我们从根本上改变了DNA，避免用户因我们的服务受到伤害，已成我们更加关注的焦点，我们也已就公司大部分的服务进行系统性变革，致力预防伤害的产生。」

他说，脸书如今已有逾3万人「致力于安全作业」，并投入数十亿美元以保障资安。

美国总统川普于2016年总统大选期间雇用的政治顾问公司「剑桥分析」（Cambridge Analytica），遭踢爆滥用数千万脸书用户的个资，脸书因此卷入这起大规模个资外泄事件。

祖克柏表示，脸书面临的问题「不仅是为期一年的挑战」，如今脸书正进行「改革旗下系统的多年期计画」。

「过去我们未如我们所需般关注这些问题，但如今我们更加积极主动。」

祖克柏在最新一则贴文中列举过去一年所采取的一系列措施，包括与其他单位结盟，携手进行事实查核、提升广告透明度及研发人工智慧技术，以移除有害内容等。

他还说，脸书也就研究成果进行系统重组，以助「增进大众福祉」。

祖克柏表示，其中一项变革意在减少在脸书平台上分享的「爆红影片」数量。

他说：「这些变革意在短期内降低脸书参与度及收益，但我们相信长远而言，这将帮助我们建立更坚实的社群及更具优势的业务。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting