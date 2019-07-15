此内容发布于2019年7月15日 上午5:35

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲各国外长今天前往布鲁塞尔（Brussels），讨论伊朗核协议的未来走向。英国外相韩特表示，还有机会挽救伊朗核协议。法国外长勒德里安则希望欧洲保持团结。

韩特（Jeremy Hunt）抵达布鲁塞尔时告诉记者，「距离伊朗发展出核弹还有足足一年时间，仍有不断关闭中的小窗口，可挽救核协议。」

韩特指出，英国不同意美国处理伊朗危机的方式，即使彼此是最亲近同盟伙伴。

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）则表示，欧洲在试图维护核协议时要保持团结，并称伊朗必须扭转其不遵守部分核协议的决定。

勒德里安还说，美国去年退出核协议，伊朗针对此决定缩减对核协议的承诺，此举是「对糟糕决定采取的糟糕回应」。

根据伊朗通讯社（IRNA），伊朗原子能组织发言人卡马万迪（Behrouz Kamalvandi）表示，除非核协议的欧洲签署国履行它们的义务，否则伊朗就会回复到与列强签署协议前状态。

伊朗表示，欧洲国家必须做更多，确保伊朗获取应得的经济利益。根据核协议，伊朗同意抑制核计画，换取经济利益。

韩特今天稍早表示，伊朗的举动是「高度破坏稳定」行径，但他想要减缓中东地区紧张关系，避免中东地区核武化。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

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