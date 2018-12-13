挽救脱欧协议 图斯克和梅伊最后一刻谈判

此内容发布于2018年12月13日 上午7:20

（法新社布鲁塞尔13日电） 赶在欧盟高峰会召开前，欧洲理事会主席图斯克今天将与英国首相梅伊进行最后一刻谈判，以协助梅伊解救岌岌可危的脱欧协议。英国国会今天则宣布，将在1月表决梅伊的协议。

图斯克（Donald Tusk）在推特发文写道：「在欧洲联盟（EU）高峰会前，我将和梅伊（Theresa May）首相会面，进行最后一刻会谈。」

梅伊前来布鲁塞尔参加峰会前，已先将脱欧协议延后交付英国国会表决，却也因此必须挺过保守党国会议员对她提出的不信任投票。

欧盟其余27个成员国已草拟6段声明，以缓和针对爱尔兰边境保障措施（backstop）的疑虑，并帮助协议在英国国会通过。

欧洲外交官透露，欧盟各国领袖现阶段将不会允许重新协商边境保障措施，或上个月底才通过的脱欧协议。

但欧盟峰会可能发布的声明将宣告，任何边境保障措施「只会实施一小段时期，且仅限于绝对必要期间实施」。

声明还会包括：「欧盟准备好考虑能否提供任何进一步保障，这类保障将不会改变或抵触脱欧协议。」

这将不会是英国疑欧派希望获得的具法律拘束力承诺，也就是让爱尔兰边界维持开放的措施，将不会用来无限期约束英国进入关税同盟。

另根据英国国会下议院领袖李德森（Andrea Leadsom）今天发布的时程，英国国会议员将在1月表决梅伊的英国脱欧协议。

根据时程表，英国国会未来一周已排满审查其他法律草案，并排定12月20日开始放假休会，1月7日重新开议。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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