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此内容发布于2018年11月26日 上午12:20 最后更新 - 2018年11月26日 -00:20

（法新社华盛顿25日电） 美国国务卿蓬佩奥今天敦促巴基斯坦采取行动，将犯下2008年印度孟买攻击案的嫌犯绳之以法，华府如今再悬赏500万美元（约新台币1亿5570万元），协助缉捕在逃凶嫌。

蓬佩奥（Mike Pompeo）做出上述宣布时，适逢孟买攻击案10周年前夕。巴基斯坦的伊斯兰好战分子当年在印度金融首都孟买发动持续3天的暴力攻击，导致166人丧命、数以百计受伤。

蓬佩奥在声明中说：「10年了，那些策划孟买攻击案的凶嫌迄今仍未因其犯行遭定罪，这是对受害者家属的侮辱。」

「我们呼吁所有国家，尤其是巴基斯坦，维护自己在联合国安全理事会的义务，对犯下这桩残酷暴行的恐怖分子祭出制裁，包括虔诚军（Lashkar-e-Taiba）和其分支。」

他还说：「我们与受害者家属及朋友站在同一阵线，这起野蛮行为夺走他们挚爱的性命，其中包括6名美国公民。」

美国国务院的「正义奖励」（RFJ）计画表示，将再提供500万美元悬赏金给「提供讯息，协助当局在任何国家将犯下、密谋犯下、帮助或教唆这起攻击的凶嫌绳之以法者」。

这是美国第3度提供这类悬赏金，国务院曾悬赏1000万美元缉捕虔诚军创办人萨伊德（Hafiz Muhammad Saeed），200万美元捉拿虔诚军另一名高阶领袖马奇（Hafiz Abdul Rahman Makki）。

也被联合国视为恐怖分子的萨伊德否认涉入恐怖主义行为和孟买攻击案。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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