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此内容发布于2018年6月14日 下午10:50 最后更新 - 2018年6月14日 -22:50

（法新社华盛顿14日电） 美国当局拆散非法入境移民家庭的作法引发争议，美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）今天引述圣经经文，捍卫在边界逮捕无证移民家庭并将他们拆散的政府政策并无不当。

塞申斯今天在印地安纳州一场活动中，替这项政策辩护，并警告移民携子入境，并不能让他们豁免于犯罪起诉。

他说：「我给你们引述使徒保罗在罗马书13章明确睿智的指示，顺从政府的法律，因为神设立政府有他的目的。」

塞申斯还说：「我们的政策会造成一时的家庭分离，但并非不寻常、不合理。」

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）不直接对塞申斯的说法置评，只说「执行法律契合圣经的经文」。

但部分共和党人表态反对拆散移民家庭，尤其是发生在申请庇护的案件，这些移民家庭在美国边界寻求合法政治庇护却遭拆散。

亚利桑那州联邦参议员佛雷克（Jeff Flake)告诉法新社：「我很难接受。」他还表示，很快将和另一名联邦参议员柯林斯(Susan Collins）向白宫表达他们的疑虑。

民主党籍联邦众议员裴洛西（Nancy Pelosi）则批评这项作法是「野蛮的政策」、「必须停止」。

众议院议长莱恩（Paul Ryan）在被问到看法时表示，他对于这种作法感到不安。他说：「我们认为这应该在移民法案中解决。我们不希望孩子和家人分开。」

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