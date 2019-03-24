（法新社杜拜24日电） 肯亚裂谷偏远村落一名中学数理教师塔比其，捐出8成月薪只为救济贫童完成学业，更致力发展非洲科学教育，获颁2019年全球教师奖，抱回奖金100万美元（约新台币3089万元）。

主办单位指出，塔比其（Peter Tabichi）「对学生无私贡献、努力并真挚相信他们的天赋」，值得嘉许。颁奖典礼昨天在杜拜登场，由好莱坞巨星休杰克曼（Hugh Jackman）主持。

36岁的塔比其在克里寇混和日间中学（Keriko Mixed Day Secondary School）教书。这间学校位于肯亚裂谷偏远且半干旱地区普瓦尼村（Pwani），经常有干旱和饥荒。

塔比其说：「在非洲的每一天，我们都翻开新页和新篇章...这个奖并不属于我，而是对这片伟大大陆上学子们的表扬。我会站在这里，全归功于我的学生们所取得的成就。」

他进一步表示：「这座奖给了他们机会，也藉机告诉世界他们能做任何事。」

主办单位瓦基基金会（Varkey Foundation）发声明指出，校内约95%学生「来自贫穷家庭，近乎1/3为孤儿或出身单亲家庭，许多家庭没有足够食物吃。药物滥用、未成年怀孕、辍学、早婚与自杀都是常有的事」。

有些学童每天得步行7公里才能抵达学校，雨季降临时，这些路便寸步难行。

基金会说，该校师生比为1比58，只有一台网路连线不佳的桌上电脑可使用。尽管如此，塔比其坚持「在他的课堂中，80%要使用资讯与通讯科技（ICT）引起学生兴趣」。

声明另提及，塔比其「带领肯亚偏远且资源缺乏的学校参与国家科学竞赛，与肯亚其他杰出学校竞争，一举夺奖」。

总部位于杜拜的瓦基基金会举办全球教师奖（Global Teacher Prize），是为了表彰在专业方面有杰出贡献的教师。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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