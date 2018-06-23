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此内容发布于2018年6月23日 上午4:50 最后更新 - 2018年6月23日 -04:50

（法新社布拉格22日电） 捷克政府今天支持同性婚姻立法草案，使得捷克有望成为欧洲联盟（EU）第一个将同性婚姻合法化的后共产主义国家。

这项草案是由46名国会下议院议员拟订，其中多数抱持左派和中间派立场，分属下院9个政党中的6党，包括捷克总理、亿万富豪巴比斯（Andrej Babis）所属的民粹派政党「不满公民行动」（ANO）。

政府今天发表的声明除对「法案表示赞同」外，并呼吁对同性婚姻这个「敏感主题」进行「广泛的社会讨论」 。

右翼的人民民主党（ODS）、保守的基督教民主党（KDU-CSL）和极右派的自由与直接民主党（SPD）拒绝支持这项草案。本案可望在今年稍后送交国会审议。

参与草案拟订的不满公民行动党籍议员麦克斯瓦（Radka Maxova）说：「这项修正案的基本原则是为同性伴侣和他们的子女提供尊严和家庭生活保护，与（异性恋）配偶及其子女已享有的相同。」

非政府组织We are fair的维权人士札卡利亚索瓦（Lucie Zachariasova）告诉捷克西蒂卡新闻社（CTK），捷克应该能「成为第一个允许同性恋伴侣结婚的后共产主义国家」。

捷克2006年根据伴侣关系登记法，赋予同性恋人合法地位，但迄今同性婚姻仍被禁止。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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