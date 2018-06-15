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此内容发布于2018年6月15日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月15日 -08:35

（法新社布拉格14日电） 因对记者有敌意而众所周知的捷克总统齐曼（Milos Zeman），今天在一个奇怪的场合烧毁了一条红色大内裤，并将媒体人员奚落一番称，对于让记者看似「小白痴」，他感到抱歉。

法新社报导，73岁的齐曼今天下午突然宣布要召开记者会，让外界怀疑他要请辞。

齐曼身旁站了他的发言人、助理和若干消防队员，他告诉聚集在总统府布拉格城堡（Prague Castle）花园里听他简报的记者：「我向那些智商遭到我考验的记者们道歉，一如往常，没通过考验。」

接着让人惊奇的是，他由两名装具齐备的消防队员协助，在火坑里焚烧了一条红色大内裤。

齐曼宣布：「内裤政治时代结束了。」他在驱车离去前告诉记者：「我很抱歉让你们看起来像小白痴，这真的不应该。」

这条红内裤面积估约一平方公尺，神似2015年捷克恶作剧人士为抗议齐曼而在总统府旗杆上悬挂的内裤。

曾是共产党员而立场坚决亲俄和亲中的齐曼，曾称记者「马粪」、「肤浅」；后2017年5月他在中国期间又对俄罗斯总统蒲亭说，「记者都该被做掉」。（译者：梁元龄/核稿：张佑之）

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