排4小时也甘愿 土耳其90年彩券行魅力不坠

此内容发布于2018年12月27日 上午8:35

（法新社伊斯坦堡27日电） 土耳其乐透每年新年开奖前，数以千计民众涌入伊斯坦堡最知名彩券行「尼梅大姊」（Nimet Abla）买彩券。因为他们深信，这家拥有90年历史的彩券行带来的中奖机率最高。

「尼梅大姊」彩券行位在伊斯坦堡艾米诺努区（Eminonu），靠近伊斯坦堡最美丽的鄂图曼清真寺之一新清真寺（Yeni Cami）。在这段土耳其经济艰困时期，民众受到彩券行的「尼梅大姊将使您中奖」标语吸引，满怀希望前来试手气。

兴奋的客人在「尼梅大姊」彩券行柜台前自拍，12名保全人员在店外围出隔离线，防止民众插队，并引导他们排在绵延数百公尺的队伍尾端。

周末时要在「尼梅大姊」彩券行买到彩券，最多须等上3或4小时，得有耐心。但即使2009年以来，这家彩券行从未售出年终开奖中奖彩券，魅力却依旧不减。

已退休的凯莫尔（Kemal）便很有耐心。他说：「我来『尼梅大姊』试运气已经50年了。只是到目前为止，我从没中过奖。」

「尼梅大姊」的店名和好运，来自创办人尼梅・欧兹丹（Melek Nimet Ozden）。这位杰出的女老板在1928年卖出首张彩券，随后半世纪称霸土耳其彩券业。「尼梅大姊」在伊斯坦堡还有两个销售据点，吸引全国民众前来。

尼梅・欧兹丹1978年过世后，她的侄儿接手业务，业绩持续蒸蒸日上。现年64岁的侄儿受访时说：「我们卖出的彩券年年增加」，去年共卖出300万张彩券，占土耳其彩券销量的1/10。

今年土耳其新年乐透头奖奖金达到7000万里拉（约新台币4亿元），一张彩券售价则是70里拉（约新台币400元）。在12月31日开奖前几天，彩券行清晨6时就出现排队人潮，持续到深夜11时。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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