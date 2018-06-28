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此内容发布于2018年6月29日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月29日 -00:35

（法新社亚利桑那州土桑28日电） 美国第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）今天二度赴美墨边境探视无证移民儿童。华府正频于遏止边境危机，她21日突访边境，却因身上印有争议字句的外套失焦。

梅兰妮亚在亚利桑那州土桑的海关与边境保护设施告诉边境及移民官员：「感谢你们所有人付出的努力。」

第一夫人说：「我了解你们的日常工作是多么困难及危险。」

「我来到这里，尽我所能地提供各位协助与支持。」

48岁的梅兰妮亚也是来自斯洛维尼亚的移民，曾任模特儿的她，如今已是育有一子的人母。她今天打出安全牌，穿着白色裤子及黑色上衣。

她除了访问海关与边境保护设施外，还与海关与边境保护局（Customs and Border Patrol）、移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement）、司法部法警局（US Marshals Service）官员及当地牧场业者举行圆桌会谈，讨论边境现况。

在外界施压下，美国总统川普上周逆转拆散移民家庭政策。但根据上周公布的官方数据，约有2000名儿童仍与父母分离。

梅兰妮亚因这场危机而罕见地介入政治，她并未就此抨击自己的丈夫，仅说她痛心见到家庭分离，并呼吁国会两党推动移民改革，携手解决这个问题。

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