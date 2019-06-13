此内容发布于2019年6月13日 下午9:50

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普坚称有权在未知会联邦调查局（FBI）情况下，聆听外国政府提供不利于政敌的「黑历史」资料。川普此言一出引发批评，但他今天为自己辩护。

川普表示，他说的话被断章取义，而且他「每天」都会与外国人士谈话。

他推文说：「那我应该马上致电FBI通知有这些电话和会谈吗？真是可笑！我永远不会再获信任了。」

川普在美国广播公司新闻网（ABC News）昨晚播出的访问中，被问到是否接受类似于俄罗斯情报人员提供他的2016年总统大选对手希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）相关研究资料。

川普回应说：「听听无妨。」他还说，若他「认为有什么地方不对劲」，他「也许」会通知FBI。

ABC主持人史蒂法诺普洛（George Stephanopoulos ）指出，FBI局长瑞伊（Christopher Wray）近来曾说外国任何干预美国选举的举动都应通报。川普听到后回说：「FBI局长错了。」

川普这番言论在今天引爆批评声浪，连共和党籍重要盟友联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）也说川普犯了「错误」。

葛兰姆说：「我认为所有公务员在外国政府接触并表示愿意协助他们的阵营时，无论是直接或间接，都应通知FBI并拒绝对方的提议。」

民主党籍资深联邦参议员舒默（Chuck Schumer）则称川普的说法「令人震惊」。他说：「在动机不符合美国人民利益下，声称外国干预我国选举无妨是吗？真是可耻。」

民主党籍联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）说：「全国民众应该都感到十分震惊。」

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