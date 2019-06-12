此内容发布于2019年6月13日 上午12:05

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普今天表示，倘若他竞选连任的阵营接受外国政府提供对其政治对手不利的资讯，他不认为这有什么错。

川普接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时，记者问他，假如中国或俄罗斯向他提供这类资讯，他会怎么做。川普回应说：「我想，你或许会想聆听相关内容，而这么做并没有错。」

他也否认这类做法等同于外国干预美国大选。川普说：「这不是干预，他们掌握了资讯，我想我会接受。」

川普说：「若我认为有什么地方不对劲，我也许会通报联邦调查局，如果我认为有不对劲的话。」

川普受访时说，他不同意联调局局长瑞伊（Christopher Wray）的说法。瑞伊上个月告诉国会，政治阵营应该就任何来自外国政府的可疑通信，与联调局联系。

川普竞选团队曾在2016年总统大选期间与俄罗斯人士接触，促使联调局展开初步调查，特别检察官穆勒（Robert Mueller）随后针对通俄案及妨害司法等指控进行调查。

民主党总统参选人、麻州联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）针对川普这番言论，再次呼吁弹劾川普。

华伦推文说：「穆勒的报告阐明：有外国政府攻击美国2016年大选，以支持川普，川普乐见那样的帮助，并且妨碍调查。」

「如今，他说他会再做出相同选择。现在是弹劾川普的时候了。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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