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此内容发布于2018年2月19日 上午5:05 最后更新 - 2018年2月19日 -05:05

（法新社柏林19日电） 消息人士今天透露，德国总理梅克尔预料将指派受欢迎的萨兰邦（Saarland）女邦长克朗普凯伦鲍尔接任执政党秘书长。这项消息引发外界更加揣测，梅克尔正在安排接班人选。

梅克尔领导的保守派基督教民主党（CDU）原秘书长陶勃（Peter Tauber）周末因健康理由请辞，掌管小邦萨兰的克朗普凯伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）可望自梅克尔亲密盟友陶勃手中接下党秘书长一职。

路透社报导，梅克尔在当选总理之前，也曾担任过基民党秘书长。

德国媒体昵称克朗普凯伦鲍尔是「萨兰邦的梅克尔」。熟悉基民党的人士告诉法新社，党内高层将在今天稍晚召开的会议上，宣布克朗普凯伦鲍尔接任秘书长的消息。她预料将在26日的基民党大会上正式获任命为秘书长。

克朗普凯伦鲍尔最近几个月声势扶摇直上。在基民党和中间偏左的社会民主党（SPD）共组联合政府的艰困协商中，克朗普凯伦鲍尔扮演关键角色。若她接任基民党秘书长，预料全国知名度将大增。

「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）报导：「如此一来，有关梅克尔最晚在4年后的接班问题，梅克尔和克朗普凯伦鲍尔释出第一个清楚讯号。」

面对2017年9月令人失望的大选结果，以及批评家一再呼吁基民党换上新面孔来重振气势，梅克尔的回应方式是指派最亲近的其中一位盟友担任党秘书长。（译者：张正芊/核稿：林憬屏）

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