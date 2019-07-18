此内容发布于2019年7月18日 上午8:35

（法新社德黑兰18日电） 伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）今天表示，一艘外国油轮涉嫌在波斯湾走私燃料，包括船员在内已遭到扣押。伊朗2天前才说，他们援助一艘发出求救讯号的外国油轮。

伊朗革命卫队旗下「赛帕新闻」（Sepahnews）网站声称，那艘油轮14日在重要战略海域荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）伊朗拉拉克岛（Larak）南方遭到扣押。但伊朗革命卫队并未透露船名和所属国籍。

伊朗革命卫队还说：「那艘油轮能载运200万桶油，船上共有12名外国籍船员。它遭到拦截时，正准备将取自伊朗船只的走私燃料运往更远地区的外国船只。」

伊朗政府16日才表示，他们接到一艘外国油轮发出求救讯号后前往救援，但未提及是否将其扣留。伊朗外交部发言人墨沙维（Abbas Mousavi）当时说：「伊朗卫队靠近那艘船，再用拖船将它拖入伊朗水域，以进行必要修理。」

不过，油轮追踪网站TankerTrackers的资料显示，悬挂巴拿马国旗、专在荷莫兹海峡用来「供应其他船只燃料」的油轮芮雅号（Riah），14日进入伊朗海域，此后它的船舶自动识别系统（AIS）便停止发出讯号。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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