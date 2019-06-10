此内容发布于2019年6月11日 上午12:20

（法新社华盛顿11日电） 长期与梵蒂冈当局意见相左的退休大主教维甘诺今天打破数个月的沉默，指控教宗方济各「公然说谎」，否认知晓已遭免除圣职的美国前枢机主教涉嫌性侵。

退休的义大利大主教维甘诺（Carlo Maria Vigano）透过一连串电子邮件告诉「华盛顿邮报」（WP），方济各（Pope Francis）与前任教宗本笃十六世（Pope Benedict XVI）肯定非常清楚美国前枢机主教麦卡里克（Theodore McCarrick）数十年前的性侵丑闻。

维甘诺表示，方济各「为了包庇他（麦卡里克）的邪恶行径，公然对全世界撒谎」，让人感到「非常难过」。

维甘诺重申先前说法，称他在2013年就已针对麦卡里克被控性侵一事警告教宗。根据华邮报导，维甘诺说：「怎会有人忘记这件事呢？特别是教宗。」

维甘诺是反传统的保守派天主教徒，他多年来不断抨击梵蒂冈，指控高层涉及贪污和性侵丑闻。他去年8月就麦卡里克性侵案发表11页长篇声明炮轰方济各和本笃十六世后，便消声匿迹。

他表示，早在2006年就已向梵蒂冈高层官员反映，麦卡里克被控在数十年间与神学院的男学生进行不当性行为和性侵。这些指控一直到2018年才曝光。

维甘诺还写道，根深蒂固的「同性恋网络」正在扼杀整个教廷。

教宗拒绝接受这类批评，否认他知悉麦卡里克犯下的巨大罪过。（译者：吴升鸿/核稿：刘文瑜）

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