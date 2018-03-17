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此内容发布于2018年3月17日 上午4:20 最后更新 - 2018年3月17日 -04:20

（法新社洛杉矶16日电） 根据川普委任律师今天提出的诉状，艺名「暴风女丹尼尔斯」的色情片女星因违反禁止对外泄露她与川普风流韵事的保密协议，川普将向她求偿至少2000万美元。

这份诉状是由川普律师柯恩（Michael Cohen）成立的「精华顾问」公司（Essential Consultants LLC）提出，内容指控丹尼尔斯（Stormy Daniels）「至少」违反协议20次。

诉状指出：「根据保密协议约定的违约金，每违反协议一次，将支付损害赔偿100万美元（约新台币2913万元）。」

丹尼尔斯于2016年总统大选不久前签署这项协议，并收取13万美元，引发外界指控，此一款项形同对川普竞选活动所提供的非法捐款。

丹尼尔斯的委任律师艾维纳提（Michael Avenatti ）推文批评诉状内容。他写道：「现任总统对一位公民索取2000万美元以上的不实『损害赔偿』，令人惊讶，而这位公民只是想告诉民众事实真相。这可能是史上头一遭，我们不会闪躲，也不会被吓倒。」

这起事件恐将影响笃信宗教选民对川普的支持，而此一票源是川普问鼎白宫成功的关键；同时此事似乎已造成川普和第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）的关系紧张。

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