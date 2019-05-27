此内容发布于2019年5月27日 上午10:35

（法新社东京27日电） 美国总统川普前来东京会见日皇，但川普才是扮演君主角色者，他推动个人品牌外交政策，让盟邦、敌人与幕僚都搞不清楚究竟下一步会是什么情况。

川普是自我行销大师，数十年以来都在确保自己做的每件事，都是为了自己，从打造摩天大楼到主掌白宫，如出一辙。

川普在日本之行中的外交风格，也是如此。川普获得特殊荣誉，成为新日皇第一位接见的外国领袖。

在今天与日本首相安倍晋三联合召开的记者会上，川普接受记者询问有关美国与盟邦日本共同面临的一些重大挑战。

然后，川普开始随心所欲作答。

在北韩问题上，平壤最近试射短程飞弹引发关切，川普认为不足虑，轻描淡写带过，但是安倍晋三和川普自己的顾问都说，平壤此举违反联合国安理会决议。

川普谈到北韩领导人金正恩时表示：「我的幕僚认为这可能是违法行为…我认为这或许是有人想要引人注意罢了。」

美国情报单位也斩钉截铁说，金正恩不会放弃核武，但川普说他更相信自己的直觉。

川普表示，他跟金正恩说了「很多」有关应该优先开放北韩供投资而非贮存核武一事，并认为金正恩是「十分聪明的人」。

川普赞扬独裁者金正恩，将再度在华府遭到批判，但他似乎并不在乎。

在伊朗问题方面，川普招致更多批评。

川普飞抵东京前，美国已宣布将增兵1500人前往中东，增援已派驻当地的航空母舰打击群与可携核弹轰炸机。

川普本人则扬言，如果伊朗攻击美国的利益，他将让伊朗「正式消失」。

但川普今天提出保证，他可以和伊朗政府和平共处。长久以来，推翻伊朗政府一直是华府强硬派人士的梦想。

川普说：「我们无意更迭伊朗政权。」川普表示，他只在乎伊朗不能成为核武国家。（译者：严思祺/核稿：刘学源）

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