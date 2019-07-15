（法新社旧金山15日电） 推特（Twitter）为了更加行动化、与个人化，网站今天大幅更新。

这家立基于旧金山的公司在管理滥用内容上企图加强力道之际，推特可透过电脑网路浏览器使用的更新版网页诞生了。

推特团队在一则线上贴文说道：「我们正开始推出新的推特网页Twitter.com，那是焕然一新且升级的网站，它能更为快速、简易的前往，并更加个人化。」

「推特的网站有升级版的外观，能让你感觉它与在其他装置看到的推特更像了。」

一项名为「探索」（explore）的功能被加进到网站，推特期盼能在任何特定时间，根据用户所在地，提供更多即时影片和在地的「时刻」（moments）。

推特加入「深色模式」（dark mode）主题和颜色选项，让页面能更为个人化。

推特表示：「当我们持续建构最好的服务给每天使用推特的人时，今天这一步是很大的一步。」

「这次更新也给了我们一个更强大的基础继续发展，我们能比以前更快的继续带给你们更新的功能。」

虽然在政商名流间受到欢迎，推特却无法跟上拥有更大用户基础，诸如脸书（Facebook）和它旗下Instagram的脚步。

推特表示，它可能会停止近期3.3亿「每月活跃用户」统计方式，转向「可获利」（monetizable）的每日活跃用户，最近一季达1.34亿户。

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