此内容发布于2019年4月24日 上午2:35

（法新社华盛顿23日电） 社群媒体推特（Twitter）季报优异推高股价，知名爱用者美国总统川普跳出来邀功的同时，不忘趁机埋怨推特不公，连自己粉丝流失，也要推特执行长杜锡给个答案。

财报显示，推特第1季获利1亿9100万美元，高于去年同期的6100万美元，营收则增加18%来到7亿8700万美元。

受财报激励，推特股价今天收涨15.6%，以近9个月新高的39.76美元作收。

推特财报出炉后，常用这个平台发表政策与政治评论的川普一边对推特股价飙涨邀功，一边再度炮轰推特偏颇。

他推文说，财报很棒，但「如果推特不玩政治游戏」会更棒。

他引用一位电视主播的话说：「推特遇过最好的东西就是川普。」

「讲得太棒了，但他们对我这共和党人不好。大小眼，很难登入，不时把人拉下名单，让人抱怨连连。」

不久后川普在白宫接见杜锡（Jack Dorsey），白宫发言人没透露细节，但川普后来推文证实两人会面。

「大部分在谈他们的平台，还有社群媒体世界整体。期待持续敞开心胸对谈！」

消息人士透露，杜锡和川普会面时回应川普对粉丝流失的担忧。杜锡解释说，由于推特致力移除诈骗帐号和垃圾帐号，许多知名人士，包括杜锡自己，都因此流失了粉丝。

推特1至3月活跃用户达3亿3000万人，较上季增加900万，但略比一年前下滑，全球用户群似乎小幅成长，不过这个平台现在用得是不同测量方式。

现在推特改采「可变现每日活跃用户数」来计算。根据这种计算方式，过去1季推特活跃用户达1亿3400万，比去年多了1亿2000万。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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