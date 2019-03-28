此内容发布于2019年3月28日 上午4:20

（法新社伊斯兰马巴德27日电） 美国与塔利班民兵持续和谈之际，美国大使巴斯一席话，意外引爆推特外交战火。巴斯暗讽巴基斯坦体育界连串作弊丑闻，巴国人权部长不甘示弱，回呛巴斯「你哪根葱」。

美国进占阿富汗逾17年后急于退出，两人的隔空交火凸显区域紧绷，关系平衡之脆弱系于一线。

事件起头是巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的一项建议。他25日对记者简报时，建议在阿富汗成立临时政府促进和谈过程。

伊姆兰汗的建议在阿富汗引发轩然大波。阿富汗一直认为巴基斯坦情报机关该为支援和训练塔利班（Taliban）负责。

喀布尔昨天召回大使后，巴基斯坦外交部今天试图淡化伊姆兰汗言论，称报导「断章取义」，「引发毫无必要的反应」。

没多久后，美国驻阿富汗大使巴斯（John Bass）推文反驳伊姆兰汗，同时暗讽伊姆兰汗过去担任巴基斯坦世界杯冠军板球队队长以及巴国体育选手诸多作弊丑闻。

「＃板球的某些部分适用于外交，某些则不适用。#伊姆兰汗巴基斯坦正义运动党（PTI）得抗拒诱惑，别在＃阿富汗和平进程和阿富汗内部事务方面违规改变球况（ball tampering）。＃阿富汗和平。」

他国使节胆敢批评巴基斯坦领袖，让巴国人相当不满，马上灌爆推特回应，伊姆兰汗的人权部长马札利（Shireen Mazari）也发声批评。

马札利推文说：「你哪根葱，你对改变球况的认识，显然和你对阿富汗以及这个地区的了解一样浅薄！在你身上，无知绝不是福！这是川普式祸害外加（美国和谈特使）哈里札德（Zalmay Khalilzad）风格的又一标志！」

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