此内容发布于2019年4月3日 上午5:20

（法新社汶莱斯里巴加旺3日电） 尽管受到全球政治人物、名人和维权团体批评，汶莱今天开始施行新的严刑峻法，包括掷石处死通奸者和同性恋性行为者。

经过多年延宕后，汶莱官员证实，新的严格刑法今天生效。汶莱是绝对君主制国家，多年来由苏丹哈山纳包奇亚（Sultan Hassanal Bolkiah）统治。

继沙乌地阿拉伯在内的数个中东国家之后，汶莱成为东方或东南亚第一个在国家刑法层级引入伊斯兰教法的国家。

依照新刑法，犯下偷窃罪的人会被罚断手断脚，性侵犯和抢劫者也可处死。其中许多新规定，穆斯林与非穆斯林一体适用，例如侮辱伊斯兰教的先知穆罕默德，将处以死刑。

汶莱新刑法引发全球批评，联合国（UN）形容新法「残酷且不人道」，好莱坞影星乔治克隆尼（George Clooney）和英国流行歌手艾尔顿强（Elton John）呼吁抵制汶莱拥有的饭店。

汶莱苏丹哈山纳包奇亚今天在这个伊斯兰历法特别日子的一场公开演说中，呼吁加强伊斯兰教教义，但并未提到新的刑法。

他在全国电视演说中指出：「我希望伊斯兰教教义能在这个国家成长茁壮。」这场演说在首都斯里巴加旺（Bandar Seri Begawan）附近一座会议中心举行。

统治逾50年的哈山纳包奇亚同时坚称，汶莱是一个「公平」国家，观光环境「安全且友好」。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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