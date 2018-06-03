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此内容发布于2018年6月4日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月4日 -01:05

（法新日本铫子4日电） 旅美法国人李康特明天将挑战「泳」渡太平洋，预计将得承受滔天巨浪、鲨群，还有一堆遍布面积堪比德州的漂浮垃圾，这趟冒险期间，他和团队也会为提升海洋污染意识做实验。

李康特（Ben Lecomte）将从日本启程，展开这段长达9000公里的冒险，预计得花超过6个月，才会在旧金山完成任务，将成史上首位达到这项令人望而生畏壮举的泳将。

李康特的旅程既是冒险也是科学研究，他将偕自己的8人支援团队执行大批海洋实验，希望藉此提升民众对海洋和塑胶污染的意识。

昨天刚满51岁的李康特明天将从日本东岸下水，接着就得看老天脸色了。鲨鱼和螫人致瘫痪的水母也让旅程危机四伏，但李康特泰然自若。

李康特在他的小艇上受法新社采访时说：「我喜欢挑战自己的极限，尝试寻找极限在哪里。」

他计划每天游8小时，燃烧超过8000卡路里。

其余时间他将在长20公尺的支援艇「发现者」（Discoverer）上休息、睡觉以及进食，「发现者」每天会再把李康特送回他上岸的地方，放他下水继续游。

李康特1998年游泳横渡大西洋后，曾发誓再也不尝试这档疯狂事，但有了家庭后，他又对泳渡太平洋跃跃欲试。

李康特将为美国国家航空暨太空总署（NASA）等27个科学团队搜集海洋影像和医学资料。他表示：「海洋污染会带来重大冲击。」（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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