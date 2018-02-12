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此内容发布于2018年2月12日 上午5:50 最后更新 - 2018年2月12日 -05:50

（法新社开罗12日电） 美国国务卿提勒森展开访问中东行程，多名外交消息来源指出，提勒森今天预计在埃及与总统塞西会面，商讨区域、反恐与以巴冲突等议题。

提勒森（Rex Tillerson）昨天晚间抵达开罗，并与埃及外交部长苏克里（Sameh Hassan Shoukry）共进晚餐。

提勒森探视美国驻开罗大使馆人员，并二度与苏克里会晤后，预计今天午后与塞西（Abdel Fattah al-Sisi）会谈。

美国国务院官员表示，提勒森在埃及将聚焦讨论美埃共同关心的区域议题，如利比亚、叙利亚情势，致力打击恐怖主义，以及以色列-巴勒斯坦冲突问题。

这名官员说：「对人权与公民社会的关注，是与埃及持续对话的议题之一。」他也表示，会谈期间料将触及这个议题。

提勒森这次访问，正值埃及总统塞西可望于下月大选成功连任。塞西自2014年起担任总统至今，且这次大选仅面临一位对手。

这名国务院官员说：「至于这次大选，我们支持名副其实并可信的选举过程，且坚信应保障全体公民自由、平等参与的权利。」

他也表示，有报导指埃及检察总长在3月26日选举前，已开始调查反对党人士，美国已就这件事表达关切。

结束开罗访问后，提勒森将转赴科威特出席美国为首联军的部长级会议。联军持续在伊拉克与邻近叙利亚境内对抗伊斯兰国（Islamic State）圣战分子。

提勒森也预定访问约旦，会晤国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）；而后前往黎巴嫩，与总统奥恩（Michel Aoun）及总理萨德．哈里里（Saad al-Hariri）会面。

他接着预定访问华府的北约盟邦土耳其，商讨叙利亚冲突等议题。（译者：陈乃瑜/核稿：刘学源）

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