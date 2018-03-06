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此内容发布于2018年3月6日 下午10:20 最后更新 - 2018年3月6日 -22:20

（法新社华盛顿6日电） 美国国务卿提勒森（Rex Tillerson）今天启程访问非洲国家，要在这个新竞争舞台上，杠上雄心勃勃的强权对手中国。

提勒森这次出访衣索比亚、肯亚、吉布地、查德、奈及利亚，将让他置身美国长期对抗伊斯兰激进主义战役的新战场。

提勒森这次出访，面对的是一项全新而且长远来说更为重要的挑战，即是中国崛起，成为一个足以抗衡西方国家的经济与外交势力。

提勒森出访前在维吉尼亚州的乔治梅森大学（George Mason University）演讲，提到非洲对美国利益的重要性，「我们国家的安全与经济景气，比以往都要来得与非洲息息相关」，他指出非洲人口与经济快速成长。

如同他上个月出访拉丁美洲，提勒森警告非洲国家说，中国对非洲的经济兴趣其实另有目的。

但他主张，美国寻求与非洲国家建立伙伴关系、「鼓励良好统治」，但中国的手法是「鼓励依赖」。他指控北京设下圈套，用「不透明合约、掠夺性贷款与恶质交易，使得非洲国家陷入负债泥沼」。

中国大笔投资非洲，而美国正转趋劣势。

2012年美国对非洲出口达380亿美元，且享有微幅贸易顺差，去年下滑到不及220亿美元；中国2016年对非洲出口达800亿美元，从非洲进口则不到那个数字的一半。（译者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）

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