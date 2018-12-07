提勒森批川普不讲求纪律 川普反轰他笨的要死

此内容发布于2018年12月7日 下午9:50

（法新社华盛顿7日电） 前美国国务卿提勒森（Rex Tillerson）告诉媒体，美国总统川普不讲求纪律，并一再想要违反法律。川普今天推文反击这名他的前内阁成员「笨的要死」。

提勒森今年3月遭革职，昨晚出席家乡德州一场慈善餐会罕见地接受媒体访问，丝毫不掩饰他和川普两人关系不合。

他告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）老牌记者西佛（Bob Schieffer）：「我想这点显而易见，部分因为我们在风格上迥然不同。」

提勒森说：「我必须对他说，『总统先生，我了解你的想法，但你不能那样做，这样会违反法律，违反协定』。」

「他大失所望，我想他对我这个天天跟他说这个不行，我们来讨论什么可行的人，渐渐感到厌烦。」

提勒森访谈内容播出后没几个小时，川普即推文痛批他缺乏担任美国最高外交官「应具备的心理素质」。

川普刚结束堪萨斯市（Kansas City）一场研讨会返回华府途中，在空军一号上推文开炮：「他笨的要死，我恨不得早点换下他。他以前懒的要命。如今是一番新局面，国务院内士气高昂。」

川普赞扬提勒森继任者、前国会议员，曾任中央情报局（CIA）局长的蓬佩奥（Mike Pompeo）「表现优秀」。

提勒森是最近一名遭川普开炮抨击的前内阁成员。上月才去职的前司法部长塞申斯（Jeff Session）也因未挡下通俄门调查，而被川普痛批「十分懦弱」。

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