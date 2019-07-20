此内容发布于2019年7月20日 上午5:05

（法新社纽约19日电） 墨西哥大毒枭「矮子」古兹曼遭美国判处终身监禁，今天被送进有「洛矶山下恶魔岛」之称的科罗拉多州超高度安全管理监狱（ADX），以度过余生，想再越狱成功恐怕难如登天。

美国联邦监狱管理局发出简短电邮证实：「古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）目前被联邦监狱管理局监禁在科州佛罗伦斯（Florence）的超高度安全管理监狱中。」

62岁的古兹曼原本是令人闻之色变的墨西哥西纳罗亚贩毒集团（Sinaloa）首领之一，2017年1月被引渡至美国，他因走私数百吨古柯硷、海洛因、甲基安非他命和大麻至美国，今年2月被定罪。

古兹曼17日被判终身监禁，之后被送进有洛矶山下恶魔岛之称的超级监狱。

佛罗伦斯超高度安管监狱1994年兴建，位于美国西部科罗拉多州偏远多山的沙漠地区。2001及2015年曾在墨西哥监狱越狱成功的古兹曼，想在美国这座戒备程度最高的监狱成功逃脱，几乎毫无可能。

这座监狱目前关押的重罪犯包括遭定罪的「大学炸弹客」卡臣斯基（Ted Kaczynski）、奥克拉荷马市炸弹客尼柯尔斯（Terry Nichols）、英国籍的「鞋子炸弹客」瑞德（Richard Reid），以及在等候执行死刑的波士顿马拉松炸弹客查纳耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）等。

这里最危险的囚犯被关在钢铁和混凝土打造的小牢房内，一天只能放风90分钟，而且必须戴上手铐脚镣。（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

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