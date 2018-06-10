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此内容发布于2018年6月10日 上午5:20 最后更新 - 2018年6月10日 -05:20

（法新社加拿大拉马尔拜10日电） 美国总统川普和法国总统马克宏再度上演握手赛。两人在七大工业国集团（G7）峰会场边会晤时，马克宏甚至在川普手上留下印痕，相关照片在网路疯传。

马克宏（Emmanuel Macron）和川普8日在加拿大会面时，像要挤出血一般大力握手，两人都不愿示弱。双方终于松手后，川普手背上可清楚见到马克宏大拇指留下的苍白印痕。

另一张照片显示，71岁的川普与40岁马克宏握手时，一度似乎有点畏缩。

两位男子气概十足的领导人去年首次见面以来，关系宛如乘坐云霄飞车。两人去年7月在法国国庆典礼上有名的马拉松握手，成为两人关系的缩影。

川普4月很给马克宏面子，马克宏成为川普任内首位赴美国进行国是访问的国家元首。但这趟访问最令人印象深刻画面，却是两人在白宫时，川普从马克宏肩上挥落一些头皮屑。

此外，本届G7峰会召开前，川普和马克宏陆续在推特发文互相攻击。由于川普决定对自欧洲联盟（EU）进口的钢铝施加惩罚关税，峰会气氛大受影响。

川普和马克宏尽管意见不合，似乎至少相互尊重。8日两人握手后，川普对记者表示：「我们确实关系非常良好，非常特别。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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