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此内容发布于2018年2月12日 上午2:20 最后更新 - 2018年2月12日 -02:20

（法新社纽约11日电） 躲藏多时的俄罗斯反禁药实验室前负责人罗臣科夫（Grigory Rodchenkov）伪装身分出面受访，他重申俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）想杀他灭口。

这位备受争议的告密者说，揭发俄罗斯运动员偷服禁药丑闻，使他的生命受到威胁。

罗臣科夫逃离祖国后首度接受电视访问，他今晚对美国新闻节目「60分钟」（60 Minutes）说，逃到美国后，就一直活在恐惧中。

罗臣科夫告诉访问他的佩利（Scott Pelley）：「克里姆林宫要我闭嘴。」

罗臣科夫2015年11月逃到美国后，一直隐身度日，因为他说蒲亭要他死。罗臣科夫先前就已多次宣称蒲亭要杀他灭口。

节目允许罗臣科夫以伪装身分受访，还拍摄他穿着防弹背心的模样。

他说：「（伪装）是基于安全因素。」罗臣科夫将头发染成不同颜色，也将八字胡刮除。

「有资讯显示，我的生命正陷于危险之中，因此我们采取所有必要举措。」

俄罗斯反禁药组织两名资深成员突然丧命后，罗臣科夫逃往美国。俄国当局发出逮捕令，要将他缉捕回国。

他说：「我不是骗子。我在俄国没说实话，但来到美国后，我说的是真的。」

罗臣科夫说，他如今想把时间奉献于揭露禁药弊案和提倡改革。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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