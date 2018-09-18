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此内容发布于2018年9月19日 上午1:50 最后更新 - 2018年9月19日 -01:50

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天更使劲声援他提名的最高法院大法官人选卡瓦诺，另一方面，指控卡瓦诺性侵犯的大学教授福特则要求，在她出席听证会前，先由联邦调查局（FBI）调查此事。

福特（Christine Blasey Ford）的委任律师致函联邦参议院司法委员会（Judiciary Committee）：「执法官员彻底调查，才能确保此案的重要真相和证词获得公正评估，委员会也才能在举行听证会或做出任何决定前，充分掌握资讯。」

福特指控卡瓦诺（Brett Kavanaugh）年少时趁着醉意试图性侵，共和党主导的司法委员会因此邀请53岁的卡瓦诺和51岁的福特就此事公开作证。

福特的信函并未说明她是否会在FBI不调查的情况下出席听证会，但信中指出，她16日公开指控之后，遭到「恶意骚扰，甚至死亡威胁」。

民主党随即表态，赞成福特提出的延后听证请求。

联邦参议员范士丹（Dianne Feinstein）表示：「我百分之百同意她所说的，匆促在周一（24日）举行听证会，不但不公平，也让人想起希尔（Anita Hill）。」

范士丹指的是1991年作证指控大法官提名人汤玛斯（Clarence Thomas）职场性骚扰的希尔，后来共和党无情抹黑希尔，汤玛斯最终还是当上了大法官。

范士丹表示：「必须完成彻底的调查，访问目击者、检视证据和各方说词之后，主席才能订定听证会日期。」

参议员舒默（Chuck Schumer）也说，福特「应该得到参议院的尊重和公平对待」。

川普之前在白宫椭圆形办公室告诉记者：「卡瓦诺法官是我认识的人当中最优秀的人之一。他的纪录一点瑕疵都没有。」

他表示，卡瓦诺可能会退出大法官提名的说法「很荒谬」。

川普说：「我认为他在正轨上，毋庸置疑。如果时间会有点延后，那就只能这样。」（译者：郑诗韵/核稿：徐崇哲）

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