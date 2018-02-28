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此内容发布于2018年2月28日 下午4:05 最后更新 - 2018年2月28日 -16:05

（法新社布拉第斯拉瓦28日电） 斯洛伐克媒体aktuality.sk今天揭发，他们的记者库奇亚克（Jan Kuciak）疑因报导揭发斯国高层政治人物涉贪，且与义大利的黑手党有牵连，与未婚妻双双遭枪杀。

库奇亚克遭枪杀已导致斯国数名高阶政治人物请辞，并激请新一波反贪示威。

27岁的库奇亚克与未婚妻2月25日被人发现在家中遭人枪杀，事发后aktuality.sk刊出了库奇亚克生前最后一篇、尚未写完的调查报导。报导指斯国政要可能与义大利部分商人有往来，而这些义大利商人据称与恶名昭彰的「勇者」（Ndrangheta）黑手党有密切关系，且这批犯罪组织恐已在斯国东部运作。

库奇亚克的报导涉及斯洛伐克总理费科（Robert Fico）所属执政党「方向党」（SMER-SD），造成费科3名密切的伙伴下台，包括文化部长与一名贴身幕僚。

库奇亚克在报导里指称，涉入义大利一宗黑手党案件的两名政治圈人士「每天都能接触到斯洛伐克总理」，且那些与黑手党有关的义大利人士已在斯国找到第2个家，做生意、接受补助、特别是与斯国政坛有影响力人士建立关系，甚至延伸进斯国政府办公室。（译者：陈亦伟）

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