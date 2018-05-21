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此内容发布于2018年5月21日 上午10:20 最后更新 - 2018年5月21日 -10:20

（法新社吉隆坡21日电） 调查记者芮卡索（Clare Rewcastle Brown）因为报导揭发马来西亚政府贪腐弊案，多年来饱受骚扰和诋毁，当初勇气十足的行动成了大马这次大选变天的助力。

5月9日历史性大选后，大马出现旋风般变化，英国籍调查记者芮卡索在被打入黑名单多年后，现在重返出生地，却受到名人般待遇。

对于这一切没人比芮卡索（Rewcastle）本人更讶异。她表示，她预斯改革派政府当家清理门户，将会揭发更多贪腐和弊案。

芮卡索在吉隆坡受访说：「现在即将爆出的还很多…目睹这些事情发生，大家全都目瞪口呆。」

多年来，58岁的芮卡索一直是大马统治菁英的眼中钉，在海外揭发大马雨林省分砂劳越的弊案，芮卡索在砂劳越出生，并在当地度过早年生活。

最大震撼弹来自她2015年的「砂劳越报告」（Sarawak Report），她在报告中揭发，近7亿美元（约新台币211亿元）资金被汇往前首相纳吉（Najib Razak）的银行帐户内。

这让原本已陷入大马主权财富基金一马发展公司（1MDB）弊案的纳吉和他的亲信，更加招架不住。纳吉已因弊案遭到调查，预料将被起诉。（译者：刘淑琴/核稿：刘学源）

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