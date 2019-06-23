（法新社蒙特娄24日电） 加拿大女子亚当斯（Tiffani Adams）本月稍早搭乘加拿大航空（Air Canada）时睡着，醒来时却独自一人待在降落、已停妥的漆黑飞机内，疑似被地勤人员忘在机上。

亚当斯的故事被朋友张贴在加航脸书粉丝专页上，让许多网友不敢置信，并要求航空公司提供细节。

根据这则贴文，亚当斯从魁北克搭机前往多伦多皮尔森国际机场（Toronto Pearson International Airport）时睡着，但却在「一片漆黑」中醒来。飞机似乎已在乘客及机组人员皆下机后，被拖离机场。

亚当斯写道：「我认为我做了个恶梦，（因为）说真的，这种事怎么会发生。」她打给朋友短暂通话后，却因为手机没电而被切断。

「我试图专注在我的呼吸上，并控制我的恐慌症，同时试着插每个我能找到的USB孔，好帮手机充电。」但却因为机上电源被切断而徒劳无功。

终于在前舱找到手电筒后，她想办法打开其中一道机门，但发现自己离地超过15公尺。

亚当斯用手电筒吸引行李车驾驶的注意，对方发现亚当斯双脚悬空在打开的机门外。她说：「他吓到了，问说他们怎会把我留在飞机上，我也在想同样的事。」

亚当斯表示，加航为此向她致歉，但自此之后她因为夜惊发作而睡不好。

加航告诉加拿大电视公司（CTV）新闻台正在检视这起事件，但拒绝提供更多细节。

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