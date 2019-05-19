此内容发布于2019年5月19日 上午6:05

（法新社米兰18日电） 义大利副总理兼内政部长萨尔维尼今天召集欧洲各路民粹和民族主义政党领袖，在米兰举行团结大会，以期巩固欧洲极右政治联盟因奥地利副总理史特拉赫爆出通俄疑云而动摇的声势。

欧洲议会大选23日登场，参与今天米兰集会的12个极右政党领袖志在必得。

其中，义大利反移民的联盟党（League）主席萨尔维尼（Ｍatteo Salvini），以及法国极右民粹派国民联盟（National Rally）领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen），都期待双方共同参与的党团「民族和自由欧洲」（Europe of Nations and Freedom, ENF）跃升为欧洲议会第3大政治势力。

由于奥地利极右派自由党（FPOe）籍副总理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）遭控涉贪，与俄籍人士私下从事利益交换，此党的欧洲议会候选人今天被排除于米兰集会之外。

前白宫首席策士巴农（Steve Bannon）接受巴黎人日报（Le Parisien）访问时表示，若民粹主义者能赢得欧洲议会选举超过30%的选票，这对美国总统川普争取连任将是一大利多。

巴农近期在布鲁塞尔成立了名为「运动」（The Movement）的极右政治组织，宗旨为协助高唱国家主权和主张遏阻移民的欧洲民粹政党在选举中争取民心。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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