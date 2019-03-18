此内容发布于2019年3月18日 上午5:50

（法新社雪梨18日电） 纽西兰清真寺遭枪手开枪扫射，部分澳洲媒体播送枪手行凶的直播影片，或是从影片中截图使用。澳洲通讯及媒体管理局今天针对这些可能违反相关规定的媒体展开正式调查。

澳洲男子塔伦（Brenton Tarrant）15日在基督城2座清真寺开枪滥射，夺走50人性命，他当时在脸书（Facebook）直播一段17分钟影片，澳洲部分媒体撷取直播片段或使用截图。

澳洲通讯及媒体管理局（Australian Communications and Media Authority, ACMA）表示，将对商业电视台、国家电视台和付费电视等播送的直播内容展开「正式调查」。

澳洲通讯及媒体管理局主席欧洛林（Nerida O'Loughlin）将致函这些电视台的执行长，要求提供「关于这起枪击事件播送内容的性质、长度和时间等资讯，尤其是从攻击那天起」。

澳洲通讯及媒体管理局表示，也将与业界人士开会，讨论现行法规能否提供大众「足够保护」。

尽管监管职权并未扩及线上内容，但澳洲通讯及媒体管理局表示，将与澳洲新闻评议会（Australian Press Council）合作，以判定这些电视台在自家网站张贴枪手行凶直播影片的影像，是否违反相关规定。

澳洲通讯及媒体管理局有权对违反相关规定的电视台祭出重罚。

纽西兰清真寺屠杀事件发生后，纽西兰和澳洲当局要求社群媒体采取更多措施，防止暴力影像和言论传播。（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

Neuer Inhalt Horizontal Line