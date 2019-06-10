此内容发布于2019年6月11日 上午1:20

（法新社华盛顿10日电） 美国近200名企业领袖今天替支持堕胎权的公开信背书，表示限制「全面生育保健」的保守方法，不利于他们的员工与客户。

这封公开信是以广告形式刊登于「纽约时报」，提到「限制堕胎等全面生育保健管道，威胁我们员工与客户的健康、独立性与经济稳定」。

公开信写道：「简单而言，这违反我们的价值，且对企业不利。」

这封公开信的签署人包括数名知名科技界主管，像是推特（Twitter）执行长杜锡（Jack Dorsey）、消费者评论网站Yelp共同创办人史塔波曼（Jeremy Stoppelman）和企业通讯软体Slack创办人巴特菲尔德（Stewart Butterfield）。

这封「别禁止公平」（Don't Ban Equality）公开信的声援者包括彭博（Bloomberg）董事长葛拉尔（Peter Grauer）与大西洋唱片公司（Atlantic Records ）董座葛林瓦德（Julie Greenwald）。

阿拉巴马与密苏里等州最近通过禁止堕胎法案，对1973年最高法院就「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）做出的判决形成考验，当时最高法院主张妇女对堕胎等健康问题拥有获宪法保障的隐私权。

这封公开信提到部分企业界支持堕胎权，不过若干大型企业仍保持缄默，包括苹果（Apple）、国际商业机器公司（IBM）、摩根大通集团（JPMorgan Chase）、思科系统公司（Cisco）、AT&T公司、脸书（Facebook）与谷歌（Google）。

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