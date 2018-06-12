下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月13日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月13日 -01:35

（法新社华盛顿12日电） 如果川普孤注一掷与北韩建立和平关系的赌注赌赢了，那会是因为他对自己有信心，驳斥所有专家建议、道德疑虑与外交常规。

只有像川普这样的总统，才会力赞像金正恩这种惨无人道的独裁者，是「热爱自己国家」的人，但也许也只有川普，能够展开这样的和平进程。

不到一年前，金正恩加快研发能搭载核弹头的长程飞弹，激得美国总统川普升高口水战，扬言将点燃「烈焰与怒火」。

如今，川普给了金正恩一个非凡的宣传机会，让金正恩与他平起平坐会面，并在一排交叠的美国与北韩国旗前面握手长达12秒钟。

平壤当局过去也曾签署协议、矢言停止核子计画，只是后来一再食言，还快马加鞭建造热核武器、发展弹道飞弹计画。

因此，金正恩这次豪赌已经赢了。针对他的经济制裁渐渐松绑，在川普的热情欢迎下，他的统治也有了公开合法性。

至于川普冒的险是成功还是失败？川普说，他信任金正恩「致力」让朝鲜半岛非核化的承诺是「真诚的」，却加了但书。

他说：「我可能是错的。我的意思是，我6个月后可能会站在你们面前，说『嘿，我错了』。」川普说：「我不知道我是否会认错，但我总会找到一些藉口。」

川普在没有获得对方具体让步下就看似天真地推动金正恩往撤军方向走，华府内不乏批评声浪。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）发表13位美国境内最受推崇专家对北韩危机的反应，除了一人之外，所有人都对川金会「平淡无奇」的结果有所批评。

即使是唯一抱持乐观态度的专家，资深研究员欧汉伦（Michael O'Hanlon）也说，这个进程现在必须由川普交给国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）接手，规划北韩可验证的裁军细节。

他说：「只有当我们看到北韩依循这类计画，开始实现可验证的裁军行动，我们才能真的知道如何评价新加坡这场川金会。」

事实上，川普的支持者与批评者都指出，用来破冰的川金会已经落幕，如今重要的是快速往前迈进，采取更传统的具体谈判措施。

不过，是否真的如川普支持者所坚称的，需要像川普这样不按牌理出牌的人物，并搁置外交细节和人权议题，才能打破外交僵局？

说法不是没道理。也许只有像川普这样的人物可以这么快地发夹弯，一改「最大施压」与「烈焰与怒火」态度，大赞「有才干」的金正恩「以强硬手段」统治国家。

也许川普只能这么做，因为北韩基本上证明他们核武计画的能耐后，他已经无计可施。

金正恩政权针对让专家认定是氢弹的武器进行试爆，并针对射程可达美国城市的多节飞弹进行试飞，接下来的目标就是获得国际承认。

川普剩下的唯一选项是态度180度大转变，接受北韩透过惴惴不安的南韩递出的邀请，举行金正恩寻求的一对一峰会。

前总统欧巴马的国家安全会议前成员、现任职于国际危机组织（International Crisis Group）的庞波（Stephen Pomper）说，川普就是这时候需要的人。

他说：「就某种意义而言，这算是一种胜利，他让自己走出困境、一个危险的困境，让美国重回正轨，现在前方有一个过程，我们现在与北韩人会谈。」

他说：「美国政府里没有人想要担起责任，转而采取外交手段，因为如果外交斡旋不成功，那就是打脸自己。」

庞波跟法新社说：「总统自己承担了政治风险，说他将参加这场会议，这的确是他该获得赞扬的地方。」

因此，川普没有触发核战，就让美国摆脱他让美国陷入的困境。现在，外交官员与技术专家必须接手，拟定检查与验证计画。

如果金正恩允许稽查人员踏入北韩，如果他们证实他已经冻结核子计画，如果他将自己能耐全盘托出，如果他同意「非核化」代表裁军，有关各方也许可以谈谈，如何让他交出现有核弹。

Neuer Inhalt Horizontal Line