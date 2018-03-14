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此内容发布于2018年3月14日 下午10:05 最后更新 - 2018年3月14日 -22:05

（法新巴黎14日电） 英国今天宣布，英国王室成员和政坛人物将不出席俄罗斯主办的2018年世界杯足球赛，用以抗议一名前俄国双面间谍在英遭神经毒剂攻击。

首相梅伊（Theresa May）今天点名俄国就是这起攻击的幕后罪魁祸首，大动作驱逐23名俄国外交官。然而，英格兰队目前看来不大可能杯葛世足赛。

不同于奥林匹克运动会，世足赛很少受到杯葛行动的影响。法新社整理政治介入运动赛事的案例如下：

● 1978年阿根廷世足赛

1978年，世足赛主办国阿根廷当时正受军政府统治，法国和欧洲等地的知识分子成立运动团体，呼吁欧洲各国杯葛世足赛。但说服无效，没有任何一支国家代表队退出比赛。

然而，被视为史上最伟大球员之一的荷兰球星告鲁夫（Johan Cruyff）当年没有参赛，外界臆测他是藉此响应杯葛行动。这起疑云一直持续到2008年告鲁夫松口才真相大白，他揭露球赛开踢前几个月，自己和家人在巴塞隆纳被绑架，从此对人生彻底改观：「这件事之后，我实在没办法再去踢世足赛。」

● 1976年蒙特娄奥运

22个非洲国家以杯葛蒙特娄奥运的方式杠上纽西兰，抗议纽国橄榄球全黑队（All Blacks）在开幕式前数个月访问实施种族隔离的南非。

这场杯葛导致1976年蒙特娄奥运此不见几名纪录保持人的身影，包括坦尚尼亚1500公尺长跑纪录保持人巴伊（Filbert Bayi），以及乌干达400公尺跨栏纪录保持人阿基－布阿（John Akii-Bua）。

● 1980年莫斯科奥运

1980年莫斯科奥运前一年，苏俄入侵阿富汗，美国因此发起行动，杯葛隔年夏季奥运。杯葛奏效，原预计有1万人参赛，最终仅剩6000人。

国际奥林匹克委员会（IOC）怒批杯葛行动，说运动和政治不应混为一谈。不过话虽如此，IOC自己在1964年即以南非实施隔离政策为由，禁止南非参赛，1980年莫斯科奥运时仍未解禁。

● 1992年瑞典欧洲国家杯

1992年瑞典主办欧洲国家杯足球赛（UEFA European Football Championship），南斯拉夫因内战频仍遭判失去参赛资格后，由丹麦递补参赛。结果丹麦一路过关斩将挺进冠军赛，并扳倒超强队伍德国夺冠，跌破众人眼镜。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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