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此内容发布于2018年5月29日 上午8:20 最后更新 - 2018年5月29日 -08:20

（法新社伦敦29日电） 义大利政治不确定性引发欧元区忧虑再起，欧洲股市和欧元今天续跌。义大利股市昨天已重挫，今天盘中再跌逾3%。西班牙也面临政治危机，股市同样出现类似跌幅。

交易商IG的市场分析师马洪尼（Joshua Mahony）表示：「投资人对义大利重新大选和政治不确定的忧心，引发欧洲市场全面显着下挫。」

米兰股市FTSE MIB重挫2.73%，报21333.54点。

马德里股市IBEX 35指数下挫2.62%，报9508.30点。

伦敦股市金融时报百种股价指数（FTSE 100）下跌1.18%，报7638.80点。

巴黎股市CAC 40指数下跌1.28%，报5438.64点。

法兰克福股市DAX 30指数下跌1.35%，报12690.44点。

马洪尼说：「义大利市场重挫并不意外，FTSE MIB指数跌到10个月来最低点，（义大利）2年期公债殖利率也创2013年来首度触及2%。」 欧元兑美元汇价今天也走贬，来到去年7月以来最低水准。

义大利是欧元区第3大经济体，仅次于德国和法国。由于义国总统马达雷拉（Sergio Mattarella）否决强烈疑欧派人选出任经济部长，准总理因而下台，造成反体制的五星运动（Five Star Movement）和极右派的联盟党（League）组成联合政府的计画破局。

马达雷拉随后任命支持撙节的前国际货币基金（IMF）官员柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）带领技术官僚政府，且很可能在秋天重新大选。

这番混乱发展吓坏投资人。他们担心，重新大选可能让基本上反欧盟的政党选得更好。 西班牙也正在酝酿危机，增添欧洲卖压。由于西国总理拉荷义（Mariano Rajoy）的政党在一场大规模的收贿审判中，被判处收受非法资金有罪，使得拉荷义面临不信任投票的考验。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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