此内容发布于2019年3月11日 上午5:50

（法新社伊斯兰马巴德11日电） 根据一本新出版的传记指出，塔利班民兵（Taliban）已故创始人欧玛（Mullah Omar）曾藏身美军驻阿富汗基地附近多年。

华盛顿当局原本认为这位难以捉摸的独眼塔利班领导人已逃往巴基斯坦，但根据这本最新的传记，事实上，欧玛在2013年过世之前，他的住处距离故乡扎布尔省（Zabul）的一座美军前进作战基地只有3英里。

荷兰记者达姆（Bette Dam）的这本传记「搜寻大敌」（Searching for an Enemy，暂译）揭露，欧玛的生活如同隐士一般，拒绝家人来访，笔记本中草草记下的文句更是使用想像出来的语言。

达姆在书中写到，2001年的911恐怖攻击事件导致塔利班政权瓦解，美国当时为了寻找欧玛下落，悬赏1000万美元，而他躲进了扎布尔省首府卡拉特（Qalat）的一处楼群里。

美国在2014年开始兴建拉格曼前进作战基地（FOB Lagman），距离欧玛栖身之地只有数百公尺，因此他决定搬到其他地方。

迁居至第2个处所后，五角大厦（Pentagon）又在附近建造金钢狼前进作战基地（FOB Wolverine），基地内驻有千名美军，美国与英国特种部队有时也会驻守在此。

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