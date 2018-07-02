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此内容发布于2018年7月3日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月3日 -01:05

（法新社泰国美塞3日电） 受困泰北睡美人洞的12名足球小将和教练全数生还，当前要务是要将他们从复杂蜿蜒的洞穴救出。针对这项不易的行动，泰国军方表示，将提供4个月的食物补给并训练他们潜水。

这群足球小将年纪介于11至16岁间，教练则为25岁，他们昨天晚上被寻获。13人蜷缩在淹水洞穴深处的隆起处，他们已受困这个黑暗洞穴9天，看起来体型消瘦、身体虚弱。

由于这13人可能还需在洞内一段时间，救援人员今天运送亟需的食品及医疗用品进入洞内，包括高热量糖浆及普拿疼。

根据泰国皇家军队的声明，海军上尉安南（Anand Surawan）表示：「（我们将）另外准备至少4个月份量的食物并训练这13人潜水，同时持续将洞内积水抽干。」

这项救援行动不但困难重重，还需留意暴雨及水速极快的大水来袭，救援人员奇迹寻获这13人，全国上下因此热烈欢庆。

清莱省省长纳隆萨（Narongsak Osottanakorn）今天表示：「我们称这是不可能的任务，因为每天都在下雨…但凭着我们的决心及装备，我们战胜了大自然。」

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