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此内容发布于2018年7月7日 上午7:35 最后更新 - 2018年7月7日 -07:35

（法新社泰国美塞7日电） 泰北睡美人洞救援任务指挥官纳隆萨今天表示，未来几天的条件「理想」，可救出13名受困的少年足球队师生；其后再度降雨且洞内二氧化碳浓度若升高，将更加危及师生安全。

救援人员承认，要救出洞内12名少年和他们的足球教练是和时间赛跑，连日来将洞中积水抽出的成果，料将在雨季降雨后前功尽弃。

纳隆萨（Narongsak Osottanakorn）今天对记者表示：「就积水、天气和少年的健康情况而这，现在和未来3－4天的疏散条件理想。我们必须明确决定，该怎么做。」

尽管洞中氧气浓度已稳定，但纳隆萨警告，谈到何时移动受困师生时，除了考量降雨以外，「二氧化碳（浓度）是另一因素」。降雨可能会将受困者避难的泥墩大部分淹没。

纳隆萨说，根据洞穴潜水夫和专家估算，「水位可能朝孩子们坐的地方上升，使他们剩下不到10平方公尺的空间可避难」。

纳隆萨今天一早表示，受困少年还没准备好潜水游出洞穴。要在水中穿越蜿蜒的通道，是复杂又危险的事。

但12小时过后，纳隆萨的最新发言暗示，他的想法已经改变。因为日以继夜地抽水，已成功将目前洞内水位降至最低点。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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