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此内容发布于2018年7月9日 上午11:50 最后更新 - 2018年7月9日 -11:50

（法新社曼谷9日电） 美国科技企业家马斯克提议，可运用迷你潜艇拯救泰国困在淹水洞穴的男孩们，他已送出这种潜艇。他在社群媒体提出这个点子，也顺便与他的太空探索事业扯上关系。

马斯克（Elon Musk）一开始提出的想法是在洞窟里安装巨型空气管，并使用他公司的穿透型雷达钻洞到男孩们受困之处。他提出的最新概念是个荚舱。

他发推文说：「基本上是个狭小、小孩般大小的潜艇，使用猎鹰火箭（Falcon Rocket）的液态氧传输管作为外壳。」他的推特有2200万追随者。

「它够轻，2名潜水员即可携带；也够小，可通过狭窄缺口。而且非常坚固。」

推文附一段影片，显示人们在洛杉矶一座泳池测试这种迷你潜艇。影片于8日夜里上传，在10小时内已有超过310万次浏览。

许多人留下正面评论，粉丝赞许马斯克和他的工程师的创意。但也有人质疑马斯克的计画是否可行。

有人在马斯克的推文下留言说：「认真的吗？大人或小孩都没人要进到那里面，不论时间长短。重新思考这件事，电脑断层扫描或开放式核磁共振检查就会造成难以克服的焦虑。再回去绘图规划吧。」

马斯克提出迷你潜艇作为可能的救援工具，也利用机会推销太空探索计画。他推文说：「做些修改，这也可在太空里作为逃生舱。」

马斯克表示，迷你潜艇预计今天送达泰国。

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