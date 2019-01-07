救援组织：49人受困马尔他外海 若干移民拒绝进食

此内容发布于2019年1月7日 下午10:50

（法新社罗马7日电） 两个救援组织日前动用两艘船在地中海救起移民后，其中一个救援组织今天表示，仍受困在马尔他外海的49名移民当中有些人拒绝进食。

国际救援组织海上观察（Sea-Watch）今天推文表示：「海上观察救援船上有很多人拒绝进食。我们担心他们的心理和健康状况恐显着恶化。」

这批移民是在冒着生命危险，试图横渡地中海从北非到欧洲时被拯救，并从去年12月22日起，由于没有国家愿意让救援船停靠，而受困在海上观察救援船和另一艘救援船上。

尽管教宗方济各（Pope Francis）昨天敦促欧洲联盟领导人，对受困马尔他外海非政府组织船上遭拒登陆的49名移民展现「具体团结」，不过欧盟成员国之间的外交僵局仍未解决。

共载有49名移民的德国非政府组织救援船海洋之眼（Sea-Eye）和海上观察救援船，仍停留在马尔他外海，两艘船上共有一名1岁婴儿及两名6岁及7岁大的孩童。

海上观察发言人利纳帝（Giorgia Linardi）昨天表示，这些移民挤在一个小房间内，在波涛汹涌的海上呕吐声此起彼落。

一名欧洲外交消息人士表示，法国、德国、卢森堡、马尔他、荷兰和葡萄牙自行宣布，他们已准备收留一些移民。

今年1月1日开始担任任期6个月欧盟轮值主席的罗马尼亚也宣布，同意收留5名移民。（译者：苏梨若/核稿：陈昱婷）

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