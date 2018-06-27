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此内容发布于2018年6月28日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月28日 -01:20

（法新马尔他首都法勒他27日电） 一艘载着200多名移民的救援船在地中海漂流近一周后，欧洲联盟各国终于达成协议，让船只顺利停靠在马尔他的港口。

德国慈善组织「任务生命线」（Mission Lifeline）旗下船只「生命线」（Lifeline）21日在利比亚外海救起234名移民后，在汪洋漂流6天，终于等到入港许可。

马尔他政府在声明中表示，生命线号停靠法勒他（Valletta）港口后，船长被带到警察总部进行讯问。

马尔他总理慕斯凯特（Joseph Muscat）稍早警告，移民下船后，生命线号会遭扣押，以对船只营救作业当晚的法律状态和行动进行调查。

任务生命线遭欧洲联盟多位领袖指控违反国际法，在利比亚海岸警卫队已经介入时出手营救这些移民。

不过抵达法勒他后，这个慈善团体仍不退缩，推文说：「生命线号终于靠岸！现在就捐款，助我们执行下一个救援任务！」

马尔他当局在生命线号进港同时，加强港口维安措施。在现场的马尔他总理发言人说，已将3名母亲和她们的宝宝送医。

慕斯凯特表示将展开作业，「提供真的寻求庇护者应有保护」， 同时间将「根据法律，立即遣返资格不符的移民」。

但他坚称，这次靠岸是「特殊」案例，不能作为处理往后救援行动的蓝图。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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