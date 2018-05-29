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此内容发布于2018年5月29日 上午9:05 最后更新 - 2018年5月29日 -09:05

（法新社巴黎29日电） 来自马利的22岁「蜘蛛人」贾萨玛爬上公寓阳台拯救一名悬在半空中的小孩，英勇的行为赢得嘉许，赞美之声不绝于耳。他今天朝法国公民身分迈出第一步，并加入消防队。

贾萨玛（Mamoudou Gassama）徒手爬上公寓4楼救人，影片在网路上吸引数以百万计的人观看，让他赢得全球名声，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）并承诺要给予他公民资格。

穿着白色运动宽长裤、头戴黑色棒球帽，贾萨玛在巴黎郊区波比尼（Bobigny）提交合法居留申请文件时，面对媒体狂热抢拍报导，显得有点不知所措。

地方官员杜然德（Pierre-Andre Durand）说：「看到他的英勇行为，谁不印象深刻、心生钦佩呢？他协助有难的人，在我们的社会并不多见。」

贾萨玛经由危险的地中海移民路线由义大利抵达法国。官员说，他1个月内可收到工作许可证，约3个月收到公民身分文件。

身手矫健的贾萨玛也造访一个消防队，与巴黎消防救援单位签署10个月的实习，每月薪水近600欧元（约新台币2万1000元）。

获救小男孩的家属今天感谢贾萨玛反应迅速，小男孩的祖母告诉RMC电台，她看到贾萨玛抢救孙子的影片「深受感动」，她要「大大感谢」贾萨玛。（译者：罗苑韶/核稿：严思祺）

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