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此内容发布于2018年5月20日 上午10:20 最后更新 - 2018年5月20日 -10:20

（法新社梵蒂冈20日电） 罗马天主教教宗方济各今天宣布，他下个月将主持枢密会议，任命14名分别来自伊拉克、巴基斯坦、马达加斯加及日本等国的新枢机主教。

根据梵蒂冈的规定，年龄不到80岁的枢机主教都可以在选举教宗的秘密会议中投票，而这14名新枢机主教中，目前有11人可选举下任教宗。

枢机主教除了这项关键要务外，通常还担任各教区最高的行政职位。

81岁的教宗方济各（Pope Francis）在圣伯多禄广场（St Peter's square）发表谈话时表示：「我很高兴宣布，我们将于6月29日召开枢密会议，并任命14名新的枢机主教。他们的出身反映了教会的普适性。」

这14人包括伊拉克的萨可总主教（Louis Sako），他常与方济各会面，讨论这个饱受战争蹂躏国家的局势及天主教社群的困境。

此外，新枢机主教也将包括巴基斯坦喀拉蚩教区（Karachi）的总主教库茨（Joseph Coutts）、马达加斯加图阿马西纳教区（Toamasina）的总主教萨拉哈札那（Desire Tsarahazana）及日本大阪教区总主教前田万叶（Thomas Aquinas Manyo）。

前教宗本笃十六世（Pope Benedict XVI）由于年事已高，无法履行教宗职务而于2013年退位后，方济各获选为教宗，也是天主教首位来自拉丁美洲的领导人。

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