教宗吁欧盟展现团结 处理受困地中海移民

此内容发布于2019年1月7日 上午12:50

（法新社梵蒂冈6日电） 教宗方济各今天敦促欧洲联盟领导人，对受困马尔他外海非政府组织船上遭拒登陆的49名移民展现「具体团结」。然而，拒让救援船进港的义大利及马尔他仍重申相同立场。

德国非政府组织救援船「海洋之眼」（Sea-Eye）载着17名难民，「海上观察」（Sea-Watch）救援船则载有32人，两艘船上共有一名1岁婴儿及两名6岁及7岁大的孩童，而船上情况每况愈下。

教宗方济各（Pope Francis）告诉聚集在罗马圣伯多禄广场（St. Peter's Square）的数以千计群众：「在地中海上获得两艘非政府组织船只援救的49名移民现已登船数天，等着能够下船的那一刻。」

「我向欧盟领导人做出紧急呼吁，希望他们对这些人展现一些具体团结和尊重。」

欧盟执行委员会本周稍早也敦促欧盟成员国允许这些移民入境，部分移民受困海上已超过2周，他们遭遇的困境也日益令人担忧。

这不是这位阿根廷籍、义大利移民后裔的教宗首次呼吁欧盟领导人打开边界，但罗马并无改变政策的迹象。

义大利极右派内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）告诉「讯使报」（Il Messaggero）：「没有人能再进来义大利。」「那是底线，不会改变。」他更在推特强调：「义大利港口现在与未来都会保持关闭。」

马尔他总理慕斯凯特（Joseph Muscat）今天表示，他担心让两艘救援船上的移民登陆会开「先例」。他告诉马尔他第一电台（Radio One），在大家面前当圣人很容易，但接下来，我们就会一而再、再而三地被要求得这么做。

在海上观察的救援船上，有人因晕船脱水接受治疗，组织发言人利拿帝（Giorgia Linardi）说，这些移民「全都挤在一个狭小房间，且真的吐在彼此身上」，他担心船上有人会自残。

船上医师杜尔纳（Franck Doerner）透过影片讯息说：「情况日益不稳，紧张程度正在上升。」

自萨尔维尼决定对移民关闭港口后，马尔他与义大利关系便开始恶化，双方互踢皮球，并指控救援移民的人权团体为移民提供「计程车服务」。

而德国及荷兰虽表示，如果欧盟伙伴允许部分移民入境，他们也会照做，但欧盟在共享移民责任上的长期僵局仍未解。（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

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