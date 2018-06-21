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此内容发布于2018年6月21日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月21日 -08:35

（法新社日内瓦21日电） 天主教教宗方济各今天抵达新教重镇瑞士日内瓦巡牧，矢言寻求天主教和其他基督教派的进一步「团结」。此时基督教在欧洲的影响力不断式微。

方济各（Pope Francis）今天上午10时（台湾时间16时）之后不久抵达日内瓦，受到瑞士总统柏塞兹（Alain Berset）和部会首长迎接。日内瓦是法国新教改革家喀尔文（Jean Calvin）长眠之处。

飞机降落前，方济各在机上告诉记者：「这是一趟团结之旅。」

他是应普世教会联盟（WCC）邀请出访。普世教会联盟1948年创立，由世界100多个国家的350个新教、东正教和英国圣公会等教会组成，约有5亿信徒。

此次巡牧期间，教宗将参与普世教会联盟70周年「普世祈祷」，凸显他致力促进基督教各教派团结。

他还将在日内瓦Palexpo展览中心为数万名天主教徒主持弥撒。

天主教不是普世教会联盟的成员，但教宗热衷于缩小13亿以上天主教徒与普世教会联盟各教派的距离，尤其是有鉴于基督教徒经常遭到致命攻击。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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