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此内容发布于2018年7月7日 上午10:20 最后更新 - 2018年7月7日 -10:20

（法新社义大利巴利7日电） 中东战乱持续肆虐，教宗方济各（Pope Francis）今天忧心，「对杀戮冷漠」恐造成中东的基督徒消失。

方济各表示：「中东已经成为人们离乡背井的地方。」

中东的教会几乎所有领袖齐聚义大利港口城市巴利（Bari）为中东和平祈祷，方济各向这些领袖发表谈话。

他警告：「我们在这个地区兄弟姊妹们的信念也可能会消失，改变这个地区的面貌。」

他说：「没有基督徒的中东将不再是中东。」

教宗表示：「漠不关心非常致命，我们要大声疾呼，对抗致命的冷漠。」

他形容中东地区是「文明的交会地和伟大一神信仰的摇篮」。

他表示：「但这个地区已遭战争、暴力、毁灭、占领和各种原教旨主义的乌云笼罩，迫使人们迁徙而且忽视。」

教宗表示：「这全都是在众人共谋的沉默中发生。」

2011年叙利亚爆发残酷内战以来已夺走35万条人命，还有数以百万计的人流离失所。

根据梵蒂冈宗座基督徒合一促进委员会（Pontifical Council for Promoting Christian Unity），中东的基督徒比例在第一次世界大战前有20%，现今已降至4%。（译者：蔡佳伶/核稿：何宏儒）

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